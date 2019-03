Bouygues Telecom : nouveaux dirigeants pour Keyyo et Nerim

19/03/2019 | 09:59

Bouygues Telecom Entreprises annonce la nomination de Luc Perraudin au poste de directeur général de Keyyo et de Pierre Amann en tant que président de Nérim, après les récentes acquisitions de ces deux sociétés.



Précédemment directeur du marché des PME chez Bouygues Telecom Entreprises depuis 2011, Luc Perraudin succède ainsi à Philippe Houdouin qui devient président de Keyyo et rejoint le comité de direction de Bouygues Telecom Entreprises en tant que conseiller.



Pierre Amann, qui exerçait depuis 2011 la direction commerciale BtoB de l'ensemble des régions de Bouygues Telecom Entreprises, succède à Bernard Lemoine. Chaque entité conservera son autonomie juridique et commerciale tout en bénéficiant de l'appui du groupe.



