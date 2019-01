Bouygues Telecom : réorganisation de l'équipe dirigeante

Paris, le 16 janvier 2019 - Après la nomination en novembre 2018, d'Olivier Roussat en tant que président du Conseil d'Administration et de Richard Viel en tant que directeur général de Bouygues Telecom, celui-ci réorganise son équipe dirigeante.

La nouvelle organisation qui en découle a pour objectif principal d'amplifier la stratégie de

Bouygues Telecom visant à l'excellence de l'Expérience Client.

Benoît Torloting, directeur général adjoint, voit ses responsabilités élargies. Il prend en charge l'ensemble des activités Grand Public et Pros, composées du Marketing, des canaux physiques de Vente et de Relation Client, du Digital et de l'Expérience Client et Collaborateur.

Dans son périmètre :

- Chrystel Abadie-Truchet, auparavant en charge de la direction Commerciale, prend la responsabilité d'une direction élargie Commerciale & Client, intégrant tous les canaux physiques de contacts (réseau de points de vente RCBT, distribution concurrentielle, télévente, relation client).

- Aurélie Stock-Poeuf, auparavant en charge de la Stratégie prend la responsabilité de la direction Digitale.

- Alain Angerame, auparavant en charge de la Relation Client devient responsable d'une nouvelle direction dédiée à l'Expérience Client et Collaborateur.

Edward Bouygues, qui était en charge de RCBT (Réseau Clubs Bouygues Telecom, le réseau de points de vente) est nommé directeur de la Stratégie et devient membre du Comité de Direction Générale de Bouygues Telecom.

Régis Van Brussel lui succède chez RCBT. Il était auparavant directeur du Développement Commercial grand public.

Outre Benoît Torloting, l'entreprise compte deux autres directeurs généraux adjoints : Didier Casas (secrétaire général) et Yves Legrand (directeur des Opérations Techniques).

Les autres membres du Comité de Direction Générale sont : Jean-Paul Arzel, (directeur Réseau), Mylène Collin (directrice des Ressources Humaines), Anne Friant (directrice Juridique), Olivier Heitz (directeur des Systèmes d'Information), Laure Joslet (directrice Marketing Grand Public et Pros), Christian Lecoq (directeur Financier), François Treuil (directeur activité Entreprises) et Thierry Vitoux (directeur Diversification).

Biographies :

Richard Viel : 61 ans, diplômé de l'Ecole Supérieure d'Ingénieur en

Génie Electrique et de l'INSEAD, il effectue une partie de sa carrière

dans différents groupes (Dassault Electronique, HP, British Telecom en France, Bull). Il rejoint Bouygues Telecom en 1998 où il a en charge successivement les Opérations Clients, la ligne de marché Forfait, le marketing Grand Public puis la direction Entreprises, wholesale, développement. En novembre 2007, il est nommé directeur général délégué. Le 9 novembre 2018, il devient directeur général de Bouygues Telecom.

Benoît Torloting : 52 ans, diplômé de Polytechnique et des Mines de Paris, il rejoint Bouygues Telecom en 1999 et y occupe différentes fonctions dans le Marketing et la Relation Client multi-canale, avant de diriger RCBT. En 2012, il devient directeur de B&You et du Digital puis des BU Fixe et Mobile en 2014. Depuis 2015, il avait la charge du marché Grand Public et Pros.

Chrystel Abadie-Truchet : 53 ans, diplômée d'HEC, elle effectue sa

carrière au service de grandes marques du retail (Henkel, Nina Ricci,

Cacharel, Comptoir des Cotonniers …) et rejoint Bouygues Telecom

en 2014 pour prendre la direction de RCBT. En 2017, elle est nommée directrice générale Commercial.

Alain Angerame : 53 ans, diplômé de l'ISG, il rejoint Bouygues

Telecom en 1995 en tant que responsable du Service Client. Il prend la direction de l'ensemble de la Relation Client en 2009.

Edward Bouygues : 34 ans, diplômé de l'ESSCA et de la London

Business School, il démarre sa carrière en 2007 dans les activités de construction du groupe Bouygues avant de rejoindre Bouygues

Telecom en 2014. Il y occupe différentes fonctions au sein du Marketing (lancement de la Bbox Miami, responsabilité des services, des contenus et du design des produits) puis prend la direction générale de RCBT (Réseau Clubs Bouygues Telecom) en 2017.

Aurélie Stock-Poeuf : 43 ans, diplômée de Sciences Po et de l'Essec, elle commence sa carrière chez Capgemini comme consultante télécoms et médias avant d'occuper des fonctions de

directrice marketing chez Orange, Canal + et Boursorama. Elle a rejoint Bouygues Telecom en septembre 2016 en tant que directrice de la Stratégie.

Régis Van Brussel : 48 ans, titulaire d'une maîtrise d'Economie et d'un DESS de gestion, il occupe différentes fonctions liées à la vente

et au management avant de rejoindre Orange en 2005 en tant que directeur des ventes Ile-de-France. Il rejoint Bouygues Telecom en 2008 en qualité de directeur national des ventes, puis directeur des succursales de RCBT en 2010 avant d'être nommé directeur du

Développement Commercial grand public en 2012.