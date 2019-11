Bouygues Telecom : s'associe en exclusivité avec Spotify

12/11/2019 | 15:49

Bouygues Telecom annonce son association en exclusivité avec Spotify Le groupe va faire profiter à ses clients de Spotify Premium.



Tous les clients disposant d'une offre Bbox ou d'un forfait Sensation 1Go et plus, bénéficient dès aujourd'hui de Spotify Premium, offert pendant 6 mois.

Les clients détenteurs d'un forfait B&YOU incluant 1Go et plus, pourront profiter de Spotify Premium offert pendant 3 mois.



Spotify Premium est disponible sur mobile, tablette, ordinateur, télévision, console, enceinte connectée ou encore assistant vocal.



' Ce partenariat avec le plus grand service de streaming audio au monde s'inscrit dans la stratégie de Bouygues Telecom de proposer une expérience toujours plus riche à ses clients et de les accompagner dans leurs usages numériques ' indique le groupe.



