Bouygues : Telecom signe un accord en vue du rachat de l'opérateur Keyyo

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Bouygues Telecom a annoncé vendredi avoir signé un accord en vue de l'acquisition de 43,6% du spécialiste de la téléphonie d'entreprise Keyyo auprès de ses fondateurs et dirigeants, ainsi que de la financière Arbevel.

"A la suite du communiqué de presse du 25 octobre 2018, les instances représentatives du personnel de Bouygues Telecom et de Keyyo ont rendu leur avis respectivement les 8 et 23 novembre 2018 et approuvé unanimement le projet de rapprochement", a précisé l'opérateur dans un communiqué.

L'acquisition de cette participation de 43,6% devrait intervenir avant la fin du mois de janvier 2019, et sera suivie du dépôt par Bouygues Telecom d'un projet d'offre publique d'achat au prix unitaire de 34 euros, a-t-il ajouté.

Ce prix valorise la société à environ 67 millions d'euros. Keyyo compte dégager en 2018 un excédent brut d'exploitation (EBITDA) récurrent de 4,8 millions d'euros et un résultat opérationnel courant de 3,1 millions d'euros.

