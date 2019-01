Bouygues : Travaux Publics a été choisie pour réaliser la 4è phase de l'autoroute d'Istrie en Croatie

Communiqué de presse

10 janvier 2019

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS A ÉTÉ CHOISIE POUR RÉALISER LA 4E PHASE DE L'AUTOROUTE D'ISTRIE EN CROATIE

La société concessionnaire Bina Istra a confié à Bouygues Travaux Publics, filiale de Bouygues Construction, le contrat portant sur le doublement à 2x2 voies d'une section de 28,1 kilomètres de l'autoroute d'Istrie, péninsule située au nord-ouest de la Croatie. Le montant des travaux s'élève à 167,1 millions d'euros.

« Nous sommes fiers de la confiance accordée par notre client pour la réalisation, après les phases 1A, 1B et 2A, de la 4ème phase de l'autoroute d'Istrie. Ce contrat souligne la reconnaissance de l'expertise de Bouygues Travaux Publics dans la réalisation de projets linéaires autoroutiers, en France et à l'international » précise Jean-Philippe Trin, président de Bouygues Travaux Publics.

Cette nouvelle phase de travaux s'inscrit dans le cadre du 5ème amendement au contrat de concession signé en septembre 1995 entre la société concessionnaire Bina Istra, dont Bouygues Travaux Publics est actionnaire, et la République de Croatie.

Bouygues Travaux Publics est en charge de la phase 2B1 concernant le doublement à 2x2 voies de la section à péage entre Rogovići, à l'ouest de la péninsule, et Vranja, à l'est. Les travaux de la première section de 11,6 km, allant de Rogovići à Cerovlje, ont débuté en novembre 2018 et s'achèveront en novembre 2020. Les travaux comprenant la section de 16,5 km, entre Cerovlje et Vranja, ainsi que la réalisation d'une aire de repos commenceront en novembre 2019 pour une livraison en novembre 2021. Cette nouvelle phase de l'autoroute d'Istrie comprend également la réalisation de 11 viaducs.

Une fois achevée, la section élargie de l'autoroute d'Istrie offrira un meilleur service aux usagers croates ainsi qu'aux millions de touristes qui visitent le pays chaque année.

