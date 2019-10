Communiqué de presse

29 octobre 2019

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS CHOISIE POUR RÉALISER LES TRAVAUX D'EXTENSION DU PORT DE PORT-LA NOUVELLE

La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée a attribué au groupement formé par Bouygues Travaux Publics (mandataire) et Boskalis Nederland BV le contrat pour l'extension portuaire de Port-La Nouvelle, dans l'Aude. Le montant de ce contrat s'élève à 199 millions d'euros pour un coût global du projet de 237 millions d'euros, s'inscrivant dans le plan BTP et le plan littoral 21 de la Région.

En offrant à terme un tirant d'eau de 14,5 mètres, alors que le port actuel est limité

8 mètres, l'extension du port de Port-La Nouvelle a une double vocation : développer les trafics existants et accueillir de nouveaux projets notamment en lien avec les énergies nouvelles. Il permettra par exemple, la construction et l'assemblage des fermes pilotes d'éoliennes flottantes prévues au large des côtes d'Occitanie.

Bouygues Travaux Publics et ses partenaires sont en charge du lot 1 correspondant

la création d'un bassin portuaire qui comprend l'allongement de la digue Sud existante (600 mètres de long), la création de la digue Nord (2 430 mètres de long) et le démontage d'une digue existante. L'ensemble des digues sera renforcé par une couche supérieure d'accropodes™ de 18 à 45 tonnes préfabriqués sur chantier. Ces blocs de béton extrêmement résistants sont conçus pour limiter l'action des vagues sur les digues.

Les travaux, qui viennent de débuter, devraient s'achever mi-2023.

