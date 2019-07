Bouygues : alliance avec Hoffmann Green Cement Technologies

05/07/2019 | 08:04

Bouygues Construction et Hoffmann Green Cement Technologies ont fait part d'un contrat de collaboration d'une durée initiale de 30 mois, visant à élaborer et à tester des formules de béton utilisant un nouveau ciment fabriqué à partir d'une nouvelle technologie.



Cette technologie appelée H-EVA présente une empreinte carbone de 70 à 80% inférieure à un ciment Portland traditionnel. Des études permettront d'obtenir les certifications pour la mise en oeuvre opérationnelle sur les chantiers de Bouygues Construction en 2020.



'Ce partenariat constitue une alliance stratégique face à l'urgence climatique dont les résultats contribueront à rendre plus responsable et durable le secteur de la construction, où le ciment représente 6% des émissions de gaz à effet de serre en France', expliquent-ils.



