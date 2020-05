Bouygues : attend un impact plus fort du Covid au T2 après un recul des résultats au T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le conglomérat diversifié Bouygues a annoncé jeudi s'attendre à un impact plus important de la pandémie de coronavirus sur ses résultats au deuxième trimestre qu'au premier, au cours duquel ses activités de construction et de média ont déjà été pénalisées par cette crise.

"Alors que les résultats du premier trimestre 2020 traduisent les premiers effets de la pandémie de Covid-19, le groupe anticipe un impact plus fort sur ses résultats et ceux de ses activités au deuxième trimestre, en raison de la poursuite de la crise sanitaire en France et des mesures de restriction étendues à de nouveaux pays", a expliqué la société.

Le groupe avait renoncé début avril à ses objectifs financiers pour 2020, en dehors de ceux concernant Bouygues Telecom, qui sont suspendus. Jeudi, Bouygues a affirmé qu'il était encore trop tôt pour établir de nouveaux objectifs pour le groupe, ses activités de construction et TF1. Le conglomérat a par ailleurs confirmé la suspension des objectifs de Bouygues Telecom.

De janvier à mars, le groupe présent dans les télécoms, la construction et l'immobilier, ainsi que dans la télévision avec TF1, a accusé une perte nette de 204 millions d'euros, contre une perte de 59 millions d'euros sur la même période de 2019.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre a reculé de 9%, à 7,22 milliards d'euros. A taux de change et périmètre constants, les revenus du groupe ont baissé de 8%. Bouygues estime que la crise du Covid-19 s'est traduite par un repli du chiffre d'affaires d'environ 750 millions d'euros au premier trimestre. "Cette baisse s'explique par le quasi-arrêt des chantiers en France depuis mi-mars, le ralentissement ou l'arrêt des chantiers dans une dizaine d'autres pays, l'annulation progressive des campagnes publicitaires chez TF1 et la fermeture des boutiques chez Bouygues Telecom", a détaillé le groupe.

Le groupe a enregistré un résultat opérationnel courant (ROC) négatif de 242 millions d'euros, contre une perte de 58 millions d'euros au premier trimestre 2019, cette ligne de compte ayant été pénalisée par un impact du Covid-19 estimé à 170 millions d'euros.

Dans la construction, le chiffre d'affaires s'est établi à 5,2 milliards d'euros, en baisse de 12% en données publiées et de 11% à taux de change et périmètre constants. L'impact de la pandémie, estimé à 700 millions d'euros, explique à lui seul cette baisse des revenus. Le carnet de commandes s'établissait par ailleurs à 33,5 milliards d'euros au 31 mars 2020, contre 34,4 milliards d'euros à fin mars 2019. Le ROC a atteint -347 millions d'euros, en diminution de 140 millions d'euros.

Dans les médias, TF1 a vu son résultat opérationnel courant chuter de 33%, à 42 millions d'euros pour une marge correspondante de 8,5%, en baisse de 2,9 points de pourcentage.

Bouygues Telecom a, comme les autres opérateurs télécoms, été faiblement affecté par le Covid-19 au premier trimestre. Son chiffre d'affaires a progressé de 2,5% sur un an, à 1,49 milliard d'euros, incluant un impact Covid-19 de 20 millions d'euros. A taux de change et périmètre constants, les revenus ont augmenté de 2%. Le résultat opérationnel courant s'est établi à 68 millions d'euros, en baisse de 23 millions d'euros sur un an.

Le conglomérat avait également décidé en avril de suspendre le versement de son dividende au titre de 2019, prévoyant de réunir son conseil d'administration en août pour examiner l'opportunité de proposer une distribution.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

