Bouygues : au-dessus du quart des votes d'Alstom

21/10/2019 | 14:01

Bouygues a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 18 octobre, les seuils de 20% et 25% des droits de vote d'Alstom et détenir 14,67% du capital et 28,37% des droits de vote, par la suite d'une attribution de droits de vote double au profit du déclarant.



Ce dernier n'envisage pas de procéder à des achats d'actions, ni d'acquérir le contrôle d'Alstom. Bouygues et Olivier Bouygues conservent leur mandat d'administrateur mais le conglomérat n'envisage pas de demander d'autres nominations.



