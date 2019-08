Bouygues : augmentation de 36% du ROC au 1er semestre

29/08/2019 | 09:13

Bouygues publie un résultat net part du groupe de 225 millions d'euros au titre du premier semestre 2019, en recul de 36 millions, en raison notamment de la diminution de la contribution d'Alstom (33 millions contre 73 millions au premier semestre 2018).



Le résultat opérationnel courant du conglomérat s'élève néanmoins à 453 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, en amélioration significative de 36%, soit une marge en progression de 0,5 point sur la période à 2,6%.



Son chiffre d'affaires a augmenté de 11% à plus de 17,4 milliards d'euros (+5% à périmètre et change constants), soutenu par une 'bonne dynamique commerciale dans toutes les activités', ce qui l'amène à confirmer ses perspectives annuelles.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.