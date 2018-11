Bouygues : baisse de 12% du ROC sur neuf mois

15/11/2018 | 08:02

Bouygues publie un résultat net part du groupe des neuf premiers mois de 2018 de 772 millions d'euros, en hausse de 12% par rapport à la même période de l'année passée, mais un résultat opérationnel courant (ROC) en repli de 12% à 820 millions.



Ce dernier s'explique par la baisse du ROC des activités de construction à cause de difficultés dans la finalisation de trois projets, en partie contrebalancée par une hausse significative de la profitabilité de Bouygues Telecom et de bons résultats de TF1.



Le conglomérat revendique toutefois de très bonnes performances commerciales dans toutes les activités, avec notamment un carnet de commandes de construction record à 33,8 milliards d'euros, et anticipe un ROC stable ou en légère baisse en 2018.



