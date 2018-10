Bouygues : baisse des prévisions de l'activité construction

18/10/2018 | 18:50

Le Groupe indiquait pendant la présentation de ses résultats semestriels 2018 les difficultés de Bouygues Construction dans la finalisation de trois projets dans les Energies et Services ainsi que de Colas dans les activités de spécialités, en particulier dans le Ferroviaire en France.



' Cette situation s'est dégradée au troisième trimestre 2018 ' indique le groupe.



' Compte-tenu de ces différents éléments, le résultat opérationnel courant et la marge opérationnelle courante des activités de construction sont désormais attendus en baisse en 2018 par rapport à 2017 (quelques dizaines de points de base pour la marge opérationnelle courante), contre une amélioration prévue précédemment ' explique la direction.



' En revanche, sur les neuf premiers mois de 2018, les activités de Bâtiment et Travaux Publics de Bouygues Construction et les activités Routes Métropole de Colas afficheront de bons résultats '.



Pour 2018, Bouygues confirme les perspectives de TF1 et de Bouygues Telecom et anticipe un résultat opérationnel courant stable ou en légère baisse au niveau du Groupe par rapport à 2017.



