Bouygues : choisi pour la première phase du projet Postmark

29/11/2018

Bouygues Construction annonce avoir été choisi par Taylor Wimpey pour la première phase de Postmark, projet résidentiel qui comprend la réalisation de deux ensembles immobiliers pour un montant de plus de 100 millions d'euros au coeur de Londres.



West Central 1, la première phase sur les quatre que compte le projet, avec au total la livraison de 681 logements, comprend la construction de 214 logements allant du studio au trois pièces dans un immeuble dont la hauteur varie de six à 15 étages.



'Les travaux ont déjà commencé sur le chantier, les premières livraisons sont attendues en 2020 avec une livraison finale en 2021. Il mobilisera 350 à 400 collaborateurs en période de pointe', précise la filiale de construction du conglomérat français.



