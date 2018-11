Bouygues : confirme ses objectifs 2018, la construction pèse sur le ROC à neuf mois

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le conglomérat diversifié Bouygues a confirmé jeudi les objectifs annuels qu'il avait abaissés en octobre, alors que le résultat opérationnel courant (ROC) des neuf premiers mois de 2018 a été pénalisé par les difficultés de certaines activités de construction du groupe.

Le groupe présent dans les télécoms, la construction et l'immobilier, ainsi que dans la télévision avec TF1, a vu son résultat net s'établir à 772 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2018, contre 689 millions d'euros sur la même période de 2017.

Le ROC s'est inscrit à 820 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2018, en recul de 113 millions d'euros sur un an. Cet agrégat comptable a été lesté par le recul du ROC des activités de construction, qui a atteint 406 millions d'euros sur la période contre 579 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2017. Cette baisse s'explique par des difficultés dans la finalisation de trois projets chez Bouygues Energie et Services et dans les activités de spécialités en France chez Colas, en raison notamment des grèves à la SNCF qui ont pénalisé Colas Rail. Bouygues avait fait part de ces difficultés le 18 octobre dans le cadre d'un avertissement sur résultats.

Chiffre d'affaires en hausse de 6% sur neuf mois

Le chiffre d'affaires total des neuf premiers mois de 2018 a augmenté de 6%, à 25,22 milliards d'euros. A taux de change et périmètre constants, les revenus du groupe ont progressé de 4%.

Selon le consensus publié sur le site internet de la société, la médiane des prévisions des analystes se situait à 24,79 milliards d'euros pour le chiffre d'affaires sur neuf mois, 797 millions d'euros pour le résultat opérationnel courant et 586 millions d'euros pour le bénéfice net.

Dans la construction, le chiffre d'affaires s'est établi sur neuf mois à 19,7 milliards d'euros, en hausse de 5,9% en données publiées et de 3,9% à changes et périmètre constants. Le carnet de commandes s'établissait par ailleurs à un niveau record de 33,8 milliards d'euros au 30 septembre, soit 13% de plus qu'à fin septembre 2017.

Dans les médias, TF1 a vu son résultat opérationnel courant progresser de 6,6%, à 124,2 millions d'euros sur neuf mois, pour une marge correspondante stable de 7,9%, chiffres pénalisés par l'impact de 46 millions d'euros lié à la Coupe du monde. En excluant cet effet, la marge opérationnelle courante s'est élevée à 12,4%.

Progression des résultats et des abonnés de Bouygues Telecom

Bouygues Telecom a pour sa part vu son chiffre d'affaires de janvier à septembre progresser de 6,5% sur un an, à 3,93 milliards d'euros. Son excédent brut d'exploitation (Ebitda) a augmenté de 15%, à 931 millions d'euros, pour une marge correspondante de 29,4%, en hausse de 2,7 points par rapport à la même période de 2017. Le résultat opérationnel courant de la branche a augmenté de 19% sur un an, à 314 millions d'euros. L'opérateur a vu sa base de clients augmenter de 1,4 million dans le mobile sur neuf mois, dont 475.000 au troisième trimestre, et de 162.000 dans le fixe, dont 71.000 au troisième trimestre. La croissance a été portée par la conquête de 210.000 nouveaux clients dans le FTTH (fibre jusqu'à l'abonné) sur les neuf premiers mois de 2018.

La contribution d'Alstom, dont Bouygues détient 27,94% du capital, a atteint 157 millions d'euros au troisième trimestre et 230 millions d'euros sur neuf mois, contre 60 millions d'euros et 105 millions sur les périodes correspondantes de 2017.

Le ROC du groupe attendu stable ou en légère baisse en 2018

Bouygues a confirmé ses objectifs annuels, abaissés en octobre à la suite d'un avertissement sur résultats sur ses activités de construction qui avait également amené Bouygues à revoir ses objectifs pour l'ensemble du groupe. Le conglomérat anticipe un résultat opérationnel courant stable ou en légère baisse par rapport à 2017 au niveau du groupe.

Bouygues a également confirmé les perspectives de ses activités de construction. Bouygues attend, hors effets comptables liés à la cession l'an passé de la participation de 50% dans Nextdoor, un résultat opérationnel courant et une marge opérationnelle courante en baisse sur l'ensemble de l'année par rapport à 2017.

Pour TF1, Bouygues vise toujours une progression de son taux de marge opérationnelle courante (hors événements sportifs majeurs) en 2018, ainsi qu'un taux de marge opérationnelle courante à deux chiffres en 2019. Le conglomérat a par ailleurs réaffirmé l'ambition de TF1 de parvenir à une "croissance des activités hors publicité des cinq chaînes en clair qui devraient représenter au moins un tiers du chiffre d'affaires consolidé en 2019". Le coût moyen annuel des programme est attendu à 960 millions d'euros, hors évènements sportifs majeurs, sur la période 2018-2020 pour les cinq chaînes en clair.

Concernant Bouygues Télécom, sa maison mère a confirmé attendre pour 2018 une croissance du chiffre d'affaires des services en hausse de plus de 3% par rapport à 2017, une marge d'Ebitda/chiffre d'affaires dans les services supérieure à celle de l'an passé et des investissements bruts autour de 1,2 milliard d'euros.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS DE BOUYGUES:

http://www.bouygues.com/espace-presse/communiques-de-presse/?subsdiary=_bouygues

Agefi-Dow Jones The financial newswire