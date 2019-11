Bouygues : confirme ses objectifs après des résultats à 9 mois supérieurs aux attentes

(Actualisation: précisions sur la marge de ROC, l'endettement et l'évolution attendue du cours de Bourse, déclarations de Philippe Marien, directeur général délégué du groupe)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le conglomérat diversifié Bouygues a confirmé jeudi ses objectifs financiers pour 2019 après avoir enregistré des résultats supérieurs aux attentes des analystes au cours des neuf premiers mois de l'année, grâce aux solides performances de ses filiales Bouygues Construction et Bouygues Telecom.

Le groupe présent dans les télécoms, la construction et l'immobilier, ainsi que dans la télévision avec TF1, a dégagé sur la période de janvier à septembre un bénéfice net de 848 millions d'euros, contre 771 millions d'euros sur la même période de 2018.

La contribution d'Alstom au résultat net de Bouygues a atteint 238 millions d'euros sur neuf mois, contre 230 millions d'euros un an plus tôt. Cette contribution intègre 172 millions d'euros de plus-value nette liée à la vente, par Bouygues, de 13% du capital social d'Alstom le 12 septembre dernier. Bouygues détient désormais 14,7% du capital d'Alstom.

Le résultat opérationnel courant (ROC) s'est inscrit à 1,12 milliard d'euros sur les neuf premiers mois de 2019, en hausse de 30,3%. A ce niveau, il représente 4,1% du chiffre d'affaires au 30 septembre 2019, contre une marge de ROC de 3,4% un an auparavant.

Le chiffre d'affaires total a augmenté de 9,4%, à 27,6 milliards d'euros. A taux de change et périmètre constants, les revenus du groupe ont progressé de 5,1%.

Selon le consensus publié sur le site internet de la société, la médiane des prévisions des analystes se situait à 27,3 milliards d'euros pour le chiffre d'affaires sur neuf mois, à 1,08 milliard d'euros pour le résultat opérationnel courant et à 790 millions d'euros pour le bénéfice net.

Dans la branche Construction, le chiffre d'affaires s'est établi sur neuf mois à 21,58 milliards d'euros, en augmentation de 9,4% en données publiées et de 4,2% à taux de change et périmètre constants. Le ROC de Bouygues Construction a notamment bondi de 91,8%, à 280 millions d'euros. Le carnet de commandes s'établissait par ailleurs à 32,5 milliards d'euros au 30 septembre, contre 33,8 milliards d'euros un an plus tôt.

Bouygues Telecom a pour sa part vu son chiffre d'affaires sur neuf mois progresser de 12,5%, à 4,43 milliards d'euros (+11% en données comparables). Le résultat opérationnel courant a augmenté de 22,4%, à 405 millions d'euros. La marge est ressortie à 9,2% au 30 septembre 2019, contre 8,4% un an plus tôt.

"Le marché français des télécoms est en croissance et, depuis le quatrième trimestre de l'année dernière, on observe une diminution de la pression tarifaire, car les prix des forfaits d'entrée de gamme sont progressivement remontés", a commenté Philippe Marien, directeur général délégué de Bouygues, lors d'une conférence téléphonique.

L'opérateur a recruté 220.000 nouveaux clients dans le mobile et 110.000 dans le fixe au troisième trimestre. Sur neuf mois, sa base de clients a progressé de 787.000 abonnés.

Dans les médias, TF1 a vu son résultat opérationnel courant s'étoffer de 44,9%, à 184 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, pour une marge correspondante de 11,4%.

Au niveau du bilan, Bouygues affiche une dette nette de 4,64 milliards d'euros au 30 septembre 2019, en diminution de 15%.

Bouygues a confirmé ses objectifs financiers à court et moyen terme. Pour 2019, Bouygues compte toujours "améliorer la profitabilité du groupe" et atteindre 300 millions d'euros de flux de trésorerie libre chez Bouygues Telecom, contre 188 millions d'euros en 2018.

Le groupe compte en outre, d'ici à deux ans, améliorer la génération de trésorerie libre après besoin de fonds de roulement du groupe pour atteindre un flux de 1 milliard d'euros.

Selon Lang & Schwarz, l'action Bouygues devrait s'inscrire en hausse à l'ouverture de la Bourse de Paris.

