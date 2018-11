Bouygues : contrat de tunnels autoroutiers à Sydney

15/11/2018 | 08:58

Bouygues annonce que l'Etat australien de Nouvelle-Galles du Sud a confié au consortium Lendlease Samsung Bouygues Joint-Venture (LSBJV), le contrat portant sur deux tunnels autoroutiers dans le cadre du projet WestConnex à Sydney.



Bouygues Construction Australia et ses partenaires sont ainsi en charge du lot 3A composé de deux tunnels à quatre voies, longs de 7,5 kilomètres, reliant l'autoroute M4 au niveau de Haberfield à la nouvelle autoroute M5 au niveau de l'échangeur de St Peters.



Les travaux, qui débuteront fin 2018, devraient s'achever en 2023. L'autoroute WestConnex longue de 33 kilomètres facilitera le quotidien des 5,25 millions d'habitants de Sydney, la ville la plus peuplée d'Australie.



