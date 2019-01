Bouygues : contrat pour l'autoroute d'Istrie en Croatie

10/01/2019 | 08:10

Bouygues annonce que Bina Istra a confié à sa filiale Bouygues Travaux Publics le contrat portant sur le doublement à 2x2 voies d'une section de 28,1 kilomètres de l'autoroute d'Istrie, au nord-ouest de la Croatie, pour un montant de 167,1 millions d'euros.



Cette nouvelle phase de travaux s'inscrit dans le cadre du cinquième amendement au contrat de concession signé en septembre 1995 entre la société concessionnaire Bina Istra, dont Bouygues Travaux Publics est actionnaire, et la République de Croatie.



Les travaux de la première section de 11,6 km ont débuté en novembre 2018 et s'achèveront en novembre 2020. Les travaux comprenant la section de 16,5 km, ainsi que la réalisation d'une aire de repos, commenceront en novembre 2019 pour une livraison en novembre 2021.



