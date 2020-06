Bouygues : contrat pour le parc éolien de Fécamp

02/06/2020 | 15:49

Boskalis Westminster indique avoir remporté, en consortium avec Bouygues Travaux Publics et Saipem, le contrat de conception, construction et installation de 71 structures gravitaires en béton qui serviront de fondations pour le parc éolien de Fécamp, en Normandie.



Ce contrat, octroyé par Eoliennes Offshore des Hautes Falaises (EOHF), représente une valeur totale de 552 millions d'euros, partagée entre le groupe néerlandais d'infrastructures maritimes (19%), le conglomérat français et le groupe parapétrolier italien (40,5% chacun).



Situé entre 13 et 22 km au large des côtes, ce parc regroupant 71 turbines éoliennes représentera une production d'électricité totale de 500 MW, soit la consommation domestique de 770.000 personnes. Son démarrage opérationnel est prévu pour 2023.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.