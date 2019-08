Bouygues : contrat pour un écoquartier à Issy-les-Moulineaux

29/08/2019 | 09:57

Bouygues Construction indique s'être vu attribué par Altarea Cogedim un contrat de 258 millions d'euros pour la construction du nouvel écoquartier Issy Coeur de Ville, développé à Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine.



Cet écoquartier présente une programmation mixte avec cinq immeubles résidentiels, dont une résidence seniors, trois immeubles de bureaux et une offre d'équipements publics, comprenant notamment un groupe scolaire, une crèche, et une salle polyvalente.



Ses 17.000 m² de commerces, boutiques, restaurants et son cinéma de sept salles renforceront l'animation du quartier. Intégré à la démarche environnementale poussée de la commune, Issy Coeur de Ville vise le label écoquartier niveau 1.



