Bouygues : contrat sur le centre d'exploitation des lignes 16 et 17 du Grand Paris Express

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Société du Grand Paris a attribué à un groupement dont Bouygues Bâtiment Ile-de-France Ouvrages Publics et Brézillon, filiales de Bouygues Construction, sont les leaders, un contrat de 181 millions d'euros portant sur la construction du centre d'exploitation des lignes 16 et 17 du Grand Paris Express situé à Aulnay-sous-Bois et Gonesse. La part du groupe dans ce contrat s'élève à 141 millions d'euros, a indiqué Bouygues Construction dans un communiqué.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Situé dans la partie nord-ouest de l'ancien site du groupe PSA d'Aulnay-sous-Bois, d'une surface de 20 hectares, le futur centre d'exploitation sera relié à la ligne 16 par un tunnel d'environ 1,5 kilomètre et à la ligne 17 par un viaduc d'environ 1 kilomètre.

-Au total, 11 bâtiments seront à construire en simultané dans un délai de 32 mois et nécessiteront la pose de 5.400 tonnes de charpente métallique. Conçus par l'agence d'architecture Groupe-6 et la société d'ingénierie Setec, les bâtiments présentent des dimensions hors normes par la nature des fonctions qu'ils abritent : 540 mètres de long et 23 mètres de hauteur pour le SMI notamment.

-Les travaux, qui commenceront à l'été 2020, mobiliseront près de 400 collaborateurs en période de pointe pour une livraison prévue début 2024.

