Bouygues : contrats pour deux tunnels routiers à Hong Kong

Bouygues annonce que le gouvernement de Hong Kong a confié à Bouygues Travaux Publics, les contrats portant sur la construction de deux tunnels routiers dans la péninsule de Kowloon : le tunnel de la Central Kowloon Route (CKR) et le Trunk Road T2.



Ces contrats s'inscrivent dans le cadre de la construction d'un nouvel axe routier appelé la Route 6, qui offrira une liaison rapide est-ouest entre l'ouest de Kowloon et la ville de Tseung Kwan O, et permettra de désengorger les routes existantes du centre de Kowloon.



Les travaux du premier contrat, d'un montant de 364 millions d'euros, ont déjà commencé pour une mise en service attendue pour 2025. Ceux du second, d'un montant de 756 millions, démarreront d'ici la fin d'année pour une mise en service attendue pour 2026.



