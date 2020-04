Bouygues : début des travaux pour la LGV au Royaume-Uni

15/04/2020 | 18:27

Bouygues va réaliser le tronçon C1 de la ligne à grande vitesse HS2 au Royaume-Uni.



'C'est le lancement officiel de la phase d'exécution d'un projet majeur pour

Bouygues Construction au Royaume-Uni d'une valeur d'1,8 milliards d'euros (part Bouygues Travaux Publics de 1,1 milliards d'euros)' indique le groupe.



La ligne à grande vitesse HS2 est le plus important projet d'infrastructure de transport au Royaume-Uni. Elle partira de Londres pour desservir sans arrêt Birmingham puis bifurquer en direction des villes de Manchester et de Leeds.



La mobilisation des équipes va se renforcer pour mobiliser en pointe plus de 1 500 collaborateurs. La durée du contrat est de 66 mois (5 ans et demi).



