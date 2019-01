Bouygues : dépôt du projet d'OPA sur Keyyo

22/01/2019 | 14:11

Rothschild Martin Maurel, agissant pour le compte de Bouygues Telecom, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat visant les actions Keyyo, au prix unitaire de 34 euros, après l'acquisition d'un bloc d'actions le 18 janvier dernier.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des 937.269 actions existantes non détenues par lui, soit 47,82% du capital, et des actions susceptibles d'être émises et/ou remises à raison de l'acquisition anticipée d'actions gratuites.



Dans l'hypothèse où les conditions seraient réunies à l'issue de l'offre, le cas échéant réouverte, l'initiateur a l'intention de mettre en oeuvre le retrait obligatoire dans un délai de dix jours de négociation à compter de la publication du résultat de l'offre.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.