Bouygues : directeur développement nommé pour Rehagreen

06/09/2018 | 13:53

Bouygues Immobilier annonce avec l'arrivée de Paul du Fraysseix en tant que directeur développement de sa business unit en charge des restructurations tertiaires Rehagreen, poste auquel il sera à la tête d'une équipe de six collaborateurs.



Il aura pour mission de conforter la position de Bouygues Immobilier en qualité d'acteur majeur du marché en matière de redéveloppement et de création de valeur durable sur le patrimoine existant, en acquisition ou dans le rôle d'operating partner d'investisseurs.



Paul du Fraysseix était précédemment en poste chez Hines France depuis 2006 en tant que responsable développement avant de devenir le directeur de l'asset management en 2013. Diplômé de l'EDHEC, il a commencé sa carrière chez Deloitte.



