Bouygues : en tête du SBF 120, la filiale télécoms porte le 1er semestre

(Actualisation: réaction de marché, déclarations de Martin Bouygues sur la gouvernance et d'Olivier Roussat sur les recrutements de clients mobiles)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le conglomérat diversifié Bouygues a publié jeudi des résultats au premier semestre salué par le marché, permettant au groupe de prendre la tête du CAC 40 et du SBF 120, grâce au dynamisme de la filiale télécoms du groupe.

En fin de matinée l'action Bouygues prend 3,24% à 38,55 euros. Les analystes de Bryan Garnier qualifient de "bons" les résultats du groupe et soulignent "la croissance et la performance commerciale de Bouygues Telecoms qui apparaissent fortes dans un environnement très compétitif", en particulier "sur le mobile". Même tonalité dans l'analyse d'Oddo BHF qui constate un nouveau trimestre "solide" pour la filiale télécoms du conglomérat, avec "une bonne conquête" de clients.

Un premier semestre "sympathique"

Le PDG du groupe Martin Bouygue s'est réjoui, lors d'une conférence de presse, de présenter "des résultats sympathiques". Bouygues a vu son résultat net s'élever à 260 millions d'euros au premier semestre, contre 220 millions d'euros sur les six premiers mois de 2017. Hors éléments exceptionnels, le résultat du groupe a atteint 209 millions d'euros, contre 197 millions sur la même période de 2017.

Le résultat opérationnel courant (ROC) a reculé de 14,5%, à 303 millions d'euros, contre 347 millions d'euros un an plus tôt. Le chiffre d'affaires total du groupe a pour sa part progressé de 4% en données publiées, à 15,74 milliards d'euros. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 5%.

Selon le consensus publié sur le site Internet de la société, la médiane des estimations des analystes était, pour le chiffre d'affaires, de 15,41 milliards d'euros, de 284 millions d'euros pour le résultat opérationnel courant et de 207 millions d'euros pour le résultat net.

La mauvaise météo pénalise les activités de construction

Dans la construction, le chiffre d'affaires s'est établi à 12,1 milliards d'euros en hausse de 3,6% en données publiées et de 4,9% à changes et périmètre constants, tandis que le résultat opérationnel courant a atteint 70 millions d'euros, contre 122 millions d'euros un an plus tôt, soit une baisse de 42%. Après un premier trimestre pénalisé par de mauvaises conditions météorologiques -avec une perte opérationnelle courante de près de 200 millions d'euros-, le groupe a fait progresser son ROC de 6 millions d'euros au deuxième trimestre à 262 millions d'euros. "La forte progression du résultat opérationnel courant de Bouygues Immobilier et l'augmentation de la contribution de la Route chez Colas ont plus que compensé l'impact négatif des grèves à la SNCF dans le Ferroviaire et la finalisation difficile de trois projets en Irlande et au Royaume-Uni dans l'activité Energies et Services", a expliqué Bouygues. Le carnet de commandes a par ailleurs établi un nouveau record, s'établissant à 33,7 milliards d'euros à fin juin, soit une hausse de 9% sur un an.

Dans les médias, TF1 a vu son résultat opérationnel courant reculer de 6,9%, à 100,5 millions d'euros, pour une marge correspondante de 9,3%, chiffres pénalisés par l'impact de 46 millions d'euros lié à la Coupe du monde. En excluant cet effet, la marge opérationnelle courante s'est élevée à 13,5%.

Bouygues Telecom a pour sa part vu son chiffre d'affaires progresser de 7% sur un an, à 2,56 milliards d'euros, au premier semestre. Son excédent brut d'exploitation (Ebitda) a augmenté de 12%, à 549 millions d'euros, pour une marge correspondante de 26,5%, en hausse de 1,7 point sur un an, tandis que le résultat opérationnel courant a augmenté de 10% sur un an, à 148 millions d'euros. L'opérateur a recruté 901.000 clients dans le mobile, dont 448.000 au deuxième trimestre, et 91.000 dans le fixe. Ce dernier chiffre a été porté par la conquête de 126.000 nouveaux clients dans le FTTH (fibre jusqu'à l'abonné).

Le directeur général délégué du groupe et PDG de Bouygues Telecom Olivier Roussat a par ailleurs indiqué que la majorité des clients mobiles qui ont rejoint le groupe étaient "des gros consommateurs" en terme de données et de voix.

Pas d'urgence à faire évoluer la gouvernance du groupe

Bouygues a confirmé l'ensemble de ses perspectives pour 2018. Le groupe s'attend à une amélioration par rapport à 2017 du résultat opérationnel courant et de la marge opérationnelle courante des activités de construction, hors effets comptables liés à la cession en 2017 de 50% de Nextdoor. Pour TF1, le conglomérat anticipe une progression de la marge opérationnelle courante, hors événements sportifs majeurs, sachant qu'une Coupe du monde de football a eu lieu cet été. Concernant Bouygues Telecom, "le chiffre d'affaires Services est attendu en croissance de plus de 3% comparé à 2017, la marge d'Ebitda/chiffre d'affaires Services devrait être supérieure à celle de 2017 et les investissements bruts devraient s'élever à 1,2 milliard d'euros environ", a indiqué Bouygues.

Pour 2019, Bouygues vise un flux de trésorerie libre pour Bouygues Telecom de 300 millions d'euros et anticipe, pour TF1, une marge opérationnelle courante à deux chiffres et des activités, hors publicité des cinq chaînes en clair, qui devraient représenter au moins un tiers du chiffre d'affaires consolidé. Toujours pour la première chaîne de télévision, Bouygues table sur un coût moyen annuel des programmes ramené à 960 millions d'euros, hors événement sportif majeur sur la période 2018-2020 pour les cinq chaînes en clair.

Interrogé sur l'évolution de la gouvernance du groupe, Martin Bouygues a déclaré qu'il était satisfait des premières modifications qu'il avait apporté à la rentrée 2016 en nommant deux directeurs généraux délégués, le directeur financier Philippe Marien et le PDG de Bouygues Telecom Olivier Roussat. Pour la suite, "je vais réfléchir, je proposerai aux conseil d'administration des évolutions" mais "il n'y pas d'urgence, je tiens à être encore très présent dans une période qui a été incroyablement agitée", a-t-il déclaré.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: LBO - ECH

