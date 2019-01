Bouygues : équipe dirigeante de Bouygues Telecom réorganisée

16/01/2019 | 09:44

Bouygues Telecom annonce une réorganisation de son équipe dirigeante, avec notamment un élargissement des responsabilités du directeur général adjoint Benoît Torloting qui prend en charge l'ensemble des activités grand public et pros.



Dans son périmètre, Chrystel Abadie-Truchet prend la responsabilité d'une direction élargie commerciale & client, Aurélie Stock-Poeuf prend celle de la direction digitale et Alain Angerame devient responsable d'une nouvelle direction expérience client et collaborateur.



Edward Bouygues est nommé directeur de la stratégie et devient membre du comité de direction générale. Régis Van Brussel lui succède chez RCBT (Réseau Clubs Bouygues Telecom, le réseau de points de vente).



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.