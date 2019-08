Bouygues fait mieux qu'attendu au S1 malgré la moindre contribution d'Alstom

(Actualisation: cours de Bourse, déclarations du président de Bouygues Telecom et nomination à la direction financière)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le conglomérat diversifié Bouygues a confirmé jeudi l'ensemble de ses perspectives pour 2019, malgré la baisse de son bénéfice net au premier semestre en raison de la moindre contribution d'Alstom à ses résultats.

A 11h15, l'action Bouygues s'adjugeait 5,4%, à 34,37 euros, signant la plus forte hausse de l'indice CAC 40.

Au premier semestre, le groupe familial a vu son résultat net s'élever à 225 millions d'euros, contre 261 millions d'euros sur les six premiers mois de 2018. Ce recul s'explique notamment par la diminution de la contribution d'Alstom aux résultats. Elle est passé de 73 millions à 33 millions d'euros en un an.

Le résultat opérationnel courant (ROC) a néanmoins progressé de 36%, à 453 millions d'euros, contre 333 millions d'euros un an plus tôt. Le chiffre d'affaires total du groupe a augmenté de 11% en données publiées, à 17,45 milliards d'euros. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires du groupe a crû de 5%.

Selon le consensus publié sur le site Internet de la société, la médiane des estimations des huit analystes interrogés était, pour le chiffre d'affaires, de 17,13 milliards d'euros, de 397 millions d'euros pour le résultat opérationnel courant et de 176 millions d'euros pour le résultat net.

Dans la construction, le chiffre d'affaires s'est établi à 13,4 milliards d'euros, en hausse de 11% en données publiées et de 4% à changes et périmètre constants, tandis que le résultat opérationnel courant a atteint 72 millions d'euros, contre 84 millions d'euros un an plus tôt, soit une contraction de 14,3%. Après un premier trimestre pénalisé par une saisonnalité défavorable pour Colas ainsi que par la faible activité en immobilier d'entreprises, le groupe a toutefois fait progresser son ROC de 11 millions d'euros au deuxième trimestre. Le carnet de commandes s'est stabilisé à "un haut niveau", s'établissant à 33,8 milliards d'euros à fin juin.

Dans les médias, TF1 a vu son résultat opérationnel courant bondir de près de 60% au premier semestre, à 163 millions d'euros, pour une marge correspondante de 14,2%, contre 9,4% un an auparavant.

Bouygues Telecom a vu son chiffre d'affaires progresser de 14% sur un an (+13% en données organiques), à 2,91 milliards d'euros, au premier semestre. Son excédent brut d'exploitation (Ebitda) après loyer s'est bonifié de 18,5%, à 653 millions d'euros, pour une marge correspondante de 29,3%, en hausse de 2,7 points de pourcentage sur un an, tandis que le résultat opérationnel courant a accéléré de 41,1% sur un an, à 230 millions d'euros. L'opérateur a recruté 280.000 clients dans le mobile, dont 132.000 au deuxième trimestre, et 176.000 dans le FTTH (fibre jusqu'à l'abonné).

Bouygues Telecom a "encore la capacité de croître", a fait valoir Olivier Roussat, directeur général délégué de Bouygues et président de Bouygues Telecom. Le dirigeant a cité trois leviers à même de soutenir la croissance future. Bouygues Telecom compte profiter de sa meilleure couverture des zones rurales "pour gagner des parts de marché", rapatrier des clients dans la fibre et accélérer son développement sur le marché des entreprises, dans le fixe comme dans le mobile, grâce aux récentes acquisitions de Keyyo et de Nerim, qui ciblent les PME.

Dividende exceptionnel d'Alstom

Bouygues a confirmé jeudi l'ensemble de ses perspectives pour 2019. Cette année, Bouygues compte "améliorer la profitabilité du groupe" et atteindre 300 millions d'euros de flux de trésorerie libre chez Bouygues Telecom, contre 188 millions d'euros en 2018. Le groupe compte en outre, d'ici à deux ans, améliorer la génération de trésorerie libre après besoin de fonds de roulement du groupe pour atteindre un flux de 1 milliard d'euros.

Le 17 juillet dernier, Bouygues a, par ailleurs, reçu pour 341 millions d'euros de dividendes au titre de sa participation au capital d'Alstom. L'équipementier ferroviaire a versé cette année un dividende d'un montant exceptionnel de 5,50 euros par action alors que sa trésorerie a été gonflée par la cession de ses participations dans ses coentreprises avec General Electric dans l'énergie, réalisée en octobre.

Sur le plan de la gouvernance, Bouygues a annoncé que Pascal Grangé, actuel directeur général délégué de Bouygues Construction en charge de la stratégie et des finances, serait nommé directeur général adjoint et directeur financier du groupe à compter du 1er octobre.

Agé de 58 ans, Pascal Grangé succédera à Philippe Marien, qui partira à la retraite à l'issue de la publication des résultats annuels 2019 du conglomérat, après 40 années passées au sein du groupe.

