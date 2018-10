Bouygues : la clarté de la politique de rémunération primée

04/10/2018 | 10:45

Bouygues annonce avoir remporté, hier, le Grand Prix 'Clarté de la politique de rémunération' lors des derniers Grands prix de la transparence.



Ce Grand Prix récompense la clarté de l'information présentée par Bouygues dans son document de référence au sujet de sa politique de rémunération. Durant le processus de désignation du vainqueur sont notamment évaluées l'intelligibilité ainsi que la lisibilité textuelle et visuelle des informations. Une grille d'analyse de vingt-sept critères de 'Langage clair' a ainsi été appliquée au document.



'[Cette récompense] démontre la volonté du groupe Bouygues de rendre ses informations simples et accessibles à tous, en particulier à ses actionnaires et collaborateurs', commente Arnauld Van Eeckhout, secrétaire général du groupe Bouygues.





