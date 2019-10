Bouygues : lancement d'une opération d'épargne salariale

11/10/2019 | 07:25

Bouygues annonce avoir décidé de lancer une nouvelle opération d'épargne salariale à effet de levier dénommée Bouygues Confiance n°11, augmentation de capital d'un montant maximum de 150 millions d'euros, prime d'émission incluse.



L'opération est réservée aux salariés des sociétés françaises du groupe, via un FCPE dont les parts sont bloquées pendant cinq ans. Elle aura pour effet la création d'un maximum de 6.031.363 actions nouvelles émises au prix de souscription de 24,87 euros.



La période de souscription s'étendra du 15 novembre au 2 décembre inclus. L'admission desdites actions aux négociations sur Euronext Paris devrait intervenir dès que possible après la réalisation de l'augmentation de capital, prévue le 20 décembre.



