Lors de la neuvième édition des Grands Prix de la Transparence qui s'est tenue à Paris le 3 octobre 2018, Bouygues a reçu le Grand Prix "Clarté de la politique de rémunération ». Remis par Martine Vincent, membre de la SFAF (Société française des analystes financiers) - Commission ISR, ce Grand Prix récompense la clarté de l'information présentée par Bouygues dans son document de référence au sujet de sa politique de rémunération.

Selon le protocole scientifique incluant des technologies d'analyse automatisée du langage et une évaluation d'experts sont notamment évaluées l'intelligibilité ainsi que la lisibilité textuelle et visuelle des informations. Une grille d'analyse de vingt-sept critères de « Langage clair » a été appliquée à 1 378 pages anonymisées de documents de référence d'entreprises.

Arnauld Van Eeckhout, secrétaire général du groupe Bouygues, s'est félicité de cette récompense qui « démontre la volonté du groupe Bouygues de rendre ses informations simples et accessibles à tous, en particulier à ses actionnaires et collaborateurs ». Avec 17,6 % du capital et 23,9 % des droites de vote (au 31 décembre 2017) détenus par ses collaborateurs, Bouygues est la première société du CAC 40 en matière d'actionnariat salarié.

L'Étude Transparence est menée chaque année par les équipes de la société Labrador sur l'ensemble des documents publics d'information des sociétés de droit français du SBF 120, soit 109 entreprises. Un comité scientifique indépendant valide la méthodologie et les résultats. Il est composé de personnalités représentant tous les grands lecteurs : Valentine Bonnet (AFG), Hervé Chefdeville (APAI), Éric Forest (Euronext), Aldo Sicurani (F2IC), Sylvie Lucot (FAS et Collège de l'AMF), Clémence Decortiat (IFA), Alain Pithon (Paris Europlace), Bruno Beauvois (SFAF), Martine Léonard (SFAF, analystes ISR) et Véronique Magnier (IDEP).

Les trois Grands Prix du Langage clair rejoignent le palmarès des Grands Prix. Ils récompensent la clarté du message du président, du pilotage des risques et de la politique de rémunération dans les documents de référence.

Bouygues est un groupe diversifié, structuré par une forte culture d'entreprise. Sa mission est de développer une offre de solutions répondant à des besoins essentiels (logement, transport, communication, information) et qui sont porteurs de progrès pour la société. Le Groupe compte trois pôles d'activités : Construction, Médias et Télécoms. Le document de référence 2017, déposé à l'AMF le 21 mars 2018, est disponible surwww.bouygues.com(Espace presse/Publications).

