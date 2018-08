Bouygues: le bénéfice net grimpe au 1er semestre, porté par les télécoms

Paris (awp/afp) - Bouygues, géant français du BTP et des télécommunications, a enregistré au premier semestre une forte hausse de son bénéfice net, compensant un ralentissement dans la construction par de bonnes performances dans les télécoms.

Entre janvier et juin, le groupe a dégagé un bénéfice net de 260 millions d'euros, soit une hausse de 18% par rapport à la même période de 2017. Son chiffre d'affaires a progressé de presque 4% à 15,7 milliards d'euros.

Indicateur plus représentatif des performances du groupe, son bénéfice opérationnel courant recule en revanche de plus de 21%, à 303 millions d'euros.

"Il reflète la hausse de la profitabilité de Bouygues Telecom et (...) des activités de construction qui reste(nt) pénalisé(ées) par l'impact des mauvaises conditions météorologiques au premier trimestre", résume le groupe dans un communiqué.

De fait, sa filiale de télécommunications, l'opérateur Bouygues Telecom, fait nettement monter son bénéfice net, qui, à 141 millions d'euros, contribue pour plus de moitié à celui de l'ensemble du groupe au premier semestre. Elle profite d'une progression du nombre de ses clients tant sur le fixe que sur le mobile.

En revanche, le bénéfice net des activités de construction fond de moitié à 55 millions. Il est notamment affecté par les performances de la filiale Colas, spécialiste des travaux routiers, qui creuse sa perte après s'être déjà inscrit dans le rouge un an plus tôt.

Les bénéfices du groupe sont, par ailleurs, soutenus par sa participation dans le constructeur ferroviaire français Alstom, en route pour s'unir prochainement avec l'allemand Siemens. Elle lui permet de récupérer presque 30 millions d'euros de plus qu'un an plus tôt, ce qui n'est pas une nouveauté puisque cette évolution était intégralement comptabilisée au premier trimestre.

Bouygues a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de 2018, tablant notamment sur une amélioration de sa rentabilité dans la construction ainsi que sa filiale de télévision, TF1, dont le bénéfice net semestriel - déjà annoncé fin juillet - recule de 12%.

afp/rp