Bouygues : le titre progresse après sa journée investisseurs

03/10/2018 | 15:01

Le titre progresse de 1,5% après la journée avec les investisseurs portant sur sa branche Construction, première contributrice aux résultats.



Oddo maintient sa recommandation à l'Achat sur la valeur et son objectif de 49 E suite à l'organisation de cette réunion.



Le bureau d'analyses souligne plusieurs points ' 1/ le bon momentum de prises de commandes en France et à l'International en Construction ; 2/ la forte dynamique commerciale dans le mobile et le fixe malgré l'environnement de prix ; 3/ le faible risque de marginalisation dans la fibre suite à la hausse de prix backbook qui permet d'être agressif sur le bas de gamme; 4/ le rapprochement des activités ferroviaires d'Alstom que nous voyons positivement '.



Le groupe s'estime en capacité de maintenir une marge groupe de l'ordre de 3.5% et une forte génération de free cash à long-terme.



' Le groupe compte sur un maintien de taux bas, la montée en puissance des dispositifs gouvernementaux (prêt à taux zéro, Pinel, Elan) et les retombées du Grand Paris et des Jeux Olympiques. Il attend 125k logements neufs en 2018 et un plateau à 120k unités par an entre 2019 et 2021. Bouygues devrait profiter de sa surexposition aux logements collectifs en centres urbains pour gagner des parts de marché au moins jusqu'en 2021 ' indique le bureau d'études.



