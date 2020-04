Bouygues : les prévisions d'un analyste

15/04/2020 | 16:13

Crédit Suisse abaisse son objectif de cours à 34 E (au lieu de 40 E) mais confirme son conseil à surperformance.



' Nous prévoyons que les actions Bouygues resteront sous pression pendant le lock-out, mais considérons que l'action est également bien positionnée pour une éventuelle reprise ' indique le bureau d'analyses.



' Nous prévoyons donc une baisse des revenus de construction de 12% en glissement annuel au 1er trimestre 2020 et de 17% en glissement annuel au 2ème trimestre 2020. Le bureau d'analyses prévoit toujours une baisse du résultat opérationnel de la construction de 0,4 Md E au 1er semestre 2020 (à - 0,3 Md E) avant de rebondir à 0,7 Md E au 2ème semestre 2020 ' rajoute Crédit Suisse.



' Globalement, nous tablons sur une baisse de ~ 60% du résultat opérationnel de la construction en 2020, suivi d'un rebond de taille presque similaire en 2021 '.



' Nous pensons que Bouygues devrait être bien positionné pour une reprise économique - le moment venu. Le principal risque à la baisse est que le contexte macroéconomique reste déprimé plus longtemps ' indique le bureau d'études.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.