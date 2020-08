Bouygues : modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires à l'assemblée générale

Communiqué de presse – Paris – 14/08/2020

Assemblée générale mixte du 4 septembre 2020

Modalités de mise à disposition ou consultation des documents préparatoires à l’assemblée générale

L’avis de convocation qui sera publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) du 19 août 2020 contient l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 4 septembre 2020 et décrit les modalités de participation et de vote à l’assemblée et d’exercice des droits des actionnaires. L’avis de réunion, contenant le texte des projets de résolutions présentés par le conseil d’administration a été publié au BALO du 31 juillet 2020.

Tous les documents et informations relatifs à l’assemblée générale ainsi que les formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont en ligne sur le site internet de la société :

www.bouygues.com



dans la rubrique Finance / Actionnaires individuels / Assemblée générale.

Tout actionnaire peut demander par mail, dans les conditions et délais précisés à l’article R. 225-88 du Code de commerce, à la société Bouygues de lui envoyer à l’adresse électronique indiquée par ses soins, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225- 83 du Code de commerce.

