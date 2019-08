Bouygues : nomination de deux directeurs-généraux adjoints

29/08/2019 | 09:26

Bouygues fait part des nominations de deux directeurs-généraux adjoints, à savoir Pascal Grangé comme DGA et directeur financier à compter du 1er octobre, et Gilles Zancanaro comme DGA digital, innovation et risques à compter du 1er septembre.



Chez Bouygues depuis 33 ans, Pascal Grangé était jusqu'à présent directeur général délégué de Bouygues Construction, en charge de la stratégie et des finances, des systèmes d'information, des concessions et de la réflexion stratégique sur le développement immobilier.



Depuis 32 ans au sein du groupe, Gilles Zancanaro a exercé depuis 2016 les fonctions de directeur central comptabilité risques et systèmes d'information groupe, de président de C2S, de Bouygues Développement et de LocalSolver.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.