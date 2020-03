Bouygues : offres télécoms renforcées face à l'épidémie

18/03/2020 | 15:16

Pour accompagner ses clients dans la situation inédite créée par l'épidémie de coronavirus, Bouygues Telecom annonce offrir, dès ce mercredi et jusqu'au 30 avril prochain, 34 chaînes en clair à tous ses clients fixe grand public.



Dans le même temps, l'opérateur de télécommunications indique que le débit de ses clients fibre pourra aller jusqu'à 1Gb/s en débit descendant et 500 Mb/s en débit montant, soit ceux normalement réservés à l'offre Bbox Ultym.



'Nos équipes techniques sont pleinement engagées pour maintenir la qualité de service de nos réseaux fixe et mobile à son meilleur niveau, pour répondre aux besoins de connexion, en très forte progression dans les foyers français', affirme le groupe.



