Bouygues : partenariat avec MND pour un transport urbain

09/10/2019 | 10:49

MND annonce s'associer à Bouygues Travaux Publics pour développer Cabline 2.0, un nouveau mode de transport urbain par câble qui sera en mesure d'acheminer jusqu'à 5.000 personnes par heure et par direction jusqu'à une vitesse de 45 km/h.



Dans le cadre de cette alliance, Bouygues Travaux Publics et sa filiale Bouygues Travaux Publics Régions France vont réaliser en commun avec LST, la construction du démonstrateur qui servira de prototype opérationnel et de vitrine du savoir-faire de MND.



Consécutivement à la construction de l'infrastructure du démonstrateur, Bouygues Travaux Publics participera au développement commercial mondial de la nouvelle offre. Les deux groupes vont, dès cette année, répondre à un premier appel d'offres avec cette solution.



