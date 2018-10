Bouygues : partenariat entre Utac Ceram et Bouygues Telecom

03/10/2018 | 10:57

Bouygues Telecom annonce ce mercredi matin la signature d'un partenariat avec Utac Ceram, portant sur la connectivité en 5G de l'autodrome de Linas-Montlhéry.



'Dès que possible, Bouygues Telecom déploiera sa 5G [sur l'autodrome de Linas-Montlhéry, propriété d'Utac Ceram] afin de permettre à ce dernier de mener à bien ses missions de tests et d'homologation des véhicules autonomes et connectés', explique Bouygues Telecom.



Ce n'est pas le premier partenariat entre Utac Ceram et Bouygues : en 2017, Utac Ceram avait en effet déjà signé un partenariat avec Colas (entreprise de travaux publics également filiale du groupe Bouygues) dans le cadre des véhicules autonomes et des routes intelligentes.





