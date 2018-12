Bouygues : partenariat pour la FTTH en zone très dense

12/12/2018 | 07:59

Bouygues Telecom annonce un partenariat avec le groupement Axione/Mirova pour déployer une infrastructure FTTH en zone très dense, sur le modèle développé par Axione avec les collectivités, dans le cadre de réseaux d'initiatives publiques dans les zones rurales.



L'opérateur complète ainsi sa couverture FTTH et aura accès d'ici fin 2021 à la totalité de la zone très dense (ZTD). Parallèlement, ce projet portera à six millions le nombre total de prises optiques exploitées et commercialisées par Axione en Métropole.



A cet effet, Axione et Mirova ont créé CityFast, un opérateur de services d'accès dédié à la ZTD, auquel Bouygues Telecom cède ses infrastructures existantes en fibre optique en ZTD, CityFast lui garantissant toutefois un accès à ce réseau de fibre optique pour 30 ans.



