Bouygues : pertes creusées au 1er trimestre

14/05/2020 | 08:03

Bouygues publie une perte nette part du groupe de 204 millions d'euros et une perte opérationnelle courante de 242 millions au titre du premier trimestre 2020, contre des pertes respectives de 59 et 58 millions d'euros un an auparavant.



Le chiffre d'affaires a baissé de 9% à 7,2 milliards d'euros (-8% à périmètre et change constants) : la performance de la construction et de TF1 en janvier et février et la résilience de Bouygues Telecom n'ont pu compenser la chute de l'activité à compter de mars.



Alors que ces résultats traduisent les premiers effets de la pandémie, Bouygues 'anticipe un impact plus fort sur ses résultats au deuxième trimestre, en raison de la poursuite de la crise sanitaire en France et des mesures de restriction étendues à de nouveaux pays'.



