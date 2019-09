Bouygues : poursuit les tests 5G à Lyon

03/09/2019 | 14:13

Le groupe Bouygues annonce ce jour que 9 sites 5G, sur les 39 autorisés par l'ARCEP, sont actuellement en test dans les 3ème et 6ème arrondissements de Lyon.



“L'objectif de cette expérimentation est de mieux appréhender la technologie et les équipements, les besoins du futur déploiement ainsi que d'évaluer les promesses de la 5G, notamment en termes de latence, de capacité, de débit et de services”, explique Bouygues.



Bouygues précise qu'il mène également des expérimentations à Bordeaux, Paris, Vélizy et Rouen. Concernant Lyon, le premier appel 5G en conditions réelles avait été passé le 4 janvier dernier.





