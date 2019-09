Bouygues : protocole de partenariat avec CDC Habitat

30/09/2019 | 11:45

Bouygues Immobilier annonce la signature mercredi dernier d'un protocole de partenariat avec CDC Habitat pour la période 2019/2021, dans la suite de celui signé en mars 2015 et qui portait sur l'acquisition de 1.200 logements intermédiaires par an.



Le nouvel accord, portant sur plus de 3.500 logements à horizon 2021, vise à accroître le volume d'opérations en VEFA (Vente en état futur d'achèvement), tant en logement social, qu'en logement intermédiaire et 'abordable contractualisé'.



Il contribuera à compléter l'offre sociale, favoriser le retour des investisseurs institutionnels sur le logement résidentiel, et permettra de définir un cadre de collaboration sur des opérations complexes ou de grande ampleur.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.