Bouygues : quatre nouvelles expérimentations 5G en France

10/10/2019 | 16:53

Bouygues Telecom annonce aujourd'hui entamer quatre expérimentations 5G supplémentaires en France, sur la bande de fréquences 26 GHz, avec l'autorisation de l'Arcep.



'L'attribution de ces nouvelles fréquences était liée à la création de véritables plateformes d'expérimentation 5G ouvertes à des tiers, afin que partout en France, de nouveaux écosystèmes se créent, composés à la fois d'opérateurs et d'équipementiers mais également d'universitaires, de collectivités et de sociétés innovantes. Bouygues Telecom a répondu en tout point à cette demande du régulateur, en proposant quatre projets bien différenciés tant géographiquement que techniquement', explique Bouygues Telecom.



Ces expérimentations auront ainsi lieu à Bordeaux Métropole (33), la gare de Lyon Part-Dieu (69), la Zone industrielle de la ville de Saint-Priest (69) et la zone d'activités dynamique de Vélizy-Villacoublay.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.