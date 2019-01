Bouygues : retour dans la 'climate change A List' du CDP

25/01/2019 | 07:51

Bouygues annonce réintégrer en 2019 la 'climate change A List' du CDP (Carbon Disclosure Project) qui distingue les entreprises mondiales les plus actives dans la lutte contre le changement climatique.



'Cette année, plus de 6.900 entreprises à travers le monde ont répondu au questionnaire du CDP dont les résultats sont examinés attentivement par les investisseurs. Parmi ces dernières, seules 126, soit 2%, ont été retenues', souligne le conglomérat.



Bouygues avait déjà été classé A par le CDP en 2016. Il est présent dans quatre indices ISR (Investissement Socialement Responsable) : STOXX Global ESG Leaders, Euronext Vigeo Eurozone 120 et Europe 120, FTSE4Good Index ainsi que désormais dans la climate change A List.



