Bouygues : signature d'une charte environnementale

10/09/2019 | 13:13

Bouygues Immobilier annonce être la toute première entreprise signataire de la Charte Métropole Nature, lancée en juillet par la Métropole du Grand Paris et signée à ce jour par 35 villes des 131 que compte la Métropole.



Cette charte propose un référentiel commun aux villes et aux acteurs économiques pour 'leur permettre de répondre à la chute de la biodiversité et aux aspirations des concitoyens à un cadre de vie préservé et valorisé'.



Bouygues Immobilier rappelle être un membre actif du CIBI (Conseil International Biodiversité et Immobilier) depuis sa création et avoir déjà déployé le Label BiodiverCity sur plus de 10.000 logements, dont récemment l'opération Enjoy à Paris 17e.



