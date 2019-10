Bouygues : signe un contrat de 199 ME dans l'Aude

29/10/2019 | 19:05

Bouygues a signé un contrat avec la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée pour l'extension portuaire de Port-La Nouvelle, dans l'Aude.



Ce contrat a été attribué au groupement formé par Bouygues Travaux Publics (mandataire) et Boskalis Nederland BV. Son montant s'élève à 199 millions d'euros pour un coût global du projet de 237 millions d'euros.



' L'extension du port de Port-La Nouvelle a une double vocation : développer les trafics existants et accueillir de nouveaux projets notamment en lien avec les énergies nouvelles '.



Les travaux, qui viennent de débuter, devraient s'achever mi-2023.



