Bouygues : soutenu par des propos de broker

29/11/2019 | 15:56

Surperformant un CAC40 stagnant, Bouygues gagne 1,2% avec l'aide de Morgan Stanley qui entame une couverture avec un conseil 'surpondérer' et un objectif de cours fixé à 45 euros sur le titre du conglomérat français.



'Une prise haussière à la fois sur les télécommunications et la construction, ainsi qu'un cash-flow changeant de direction combiné à un dividende en croissance soutiennent notre vision positive de Bouygues', explique le broker.



