Bouygues : soutenu par un relèvement d'analyste

10/10/2019 | 15:45

Bouygues avance de 1,6% et surperforme ainsi le CAC40 (+0,3%), avec le soutien de Bank of America Merrill Lynch qui est passé de neutre à l'achat sur le titre du conglomérat, tout en relevant son objectif de cours de 38,5 à 42 euros.



Après avoir rencontré son management, les analystes estiment que Bouygues 'est bien placé pour profiter d'un environnement de prix plus constructif dans les télécoms', alors que le métier principal, la construction, demeure bien orienté.



Enfin, le bureau d'études considère que la génération de cash pourrait permettre de relever le montant du dividende, une distribution exceptionnelle n'étant pas à exclure en cas de cession totale d'Alstom.



