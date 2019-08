Bouygues : une consolidation dans les télécoms en France est "devenue impossible" -- PDG

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Une consolidation des opérateurs télécoms en France est "devenue impossible", a affirmé jeudi Martin Bouygues, le PDG du groupe Bouygues, maison mère de Bouygues Telecom.

Le passage de quatre à trois opérateurs "est un mouvement qui est devenu impossible", a déclaré le dirigeant lors d'une présentation aux analystes des résultats du groupe au premier semestre.

"C'est un choix politique, il a été fait et il faut maintenant l'assumer. Il s'est fait avec des milliards d'euros de pertes, des dizaines de milliers de pertes d'emploi et des investissements considérables", a poursuivi le PDG.

Les spéculations sur une consolidation du secteur des télécoms et les tentatives de négociations entre les quatre opérateurs français -- Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free - ont agité le marché ces dernières années. Orange et Bouygues avaient notamment échoué à s'entendre sur un éventuel rapprochement en 2016.

Martin Bouygues juge désormais "qu'il va falloir faire avec" ce marché à quatre opérateurs. Le PDG a également expliqué que l'exemple du marché italien, passé de quatre à trois opérateurs puis de nouveau à quatre, "ne donn[ait] pas confiance sur un passage serein et éventuel de quatre à trois" opérateurs en France.

