Bouygues : une journée investisseurs pour la construction

02/10/2018 | 10:33

Dans le cadre d'une journée de rencontres avec les investisseurs, le groupe Bouygues revient aujourd'hui sur sa branche Construction, première contributrice aux résultats.



'Moins consommatrices de capitaux, (ces activités) génèrent un niveau très élevé de trésorerie et offrent par ailleurs un modèle résilient avec une génération régulière de free cash flow', souligne le groupe.



Des présentations relatives à Bouygues Construction, Bouygues Immobilier et Colas sont donc attendues. Il sera notamment question de 'la maximisation de la valorisation des actifs industriels de Colas et le leadership de Bouygues dans la conception et l'aménagement urbain'.





